Google: utenti Android preferiscono il sistema di navigazione a tre pulsanti alle gesture

Nella giornata di ieri, Google ha rilasciato l'ultima beta di Android Q, che ha in realtà introdotto poche novità di rilievo (come al solito bisognerà attendere la build finale). Tuttavia, la società di Mountain View ha colto l'occasione per analizzare i dati sull'adozione del nuovo sistema di navigazione basato sulle gesture.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Google nel blog ufficiale dedicato agli sviluppatori, gli utenti in realtà preferiscono la comodità del tradizionale sistema di navigazione a tre pulsanti di Android (Indietro, Home, Multitasking), che era l'unico disponibile prima che Google cambiasse le cose (almeno sul Pixel) con Android Pie lo scorso anno. Infatti, come potete vedere nel grafico presente qui sotto, i pulsanti virtuali hanno ottenuto una valutazione di 5,78 in ergonomia, mentre le gesture di Android Q si sono fermate a 5,39.

D'altro canto, gli utenti considerano le gesture come il metodo migliore per l'utilizzo dello smartphone con una sola mano. Inoltre, i dati di Google mostrano che la navigazione in stile Android Q aiuta le persone a svolgere le proprie attività più velocemente rispetto al metodo tradizionale, anche se gli utenti continuano a preferire quest'ultimo.

"Passando a un modello per la navigazione del sistema basato sulle gesture, possiamo fornire più schermo alle app per consentire un'esperienza più coinvolgente", si legge nell'articolo pubblicato da Google sul blog dedicato agli sviluppatori Android.