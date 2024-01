Google, utili alle stelle nel Q4 2023 grazie ai licenziamenti ed abbonamenti

Nella notte italiana, Google ha annunciato i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre del 2023. Alphabet, nella fattispecie, nel 2023 ha registrato un fatturato annuo di 307 miliardi di Dollari, in aumento del 9% rispetto al 2022, con una crescita di 25 miliardi di Dollari in termini di ricavi.

L’amministratore delegato della holding, Sundar Pichai, ha descritto il 2023 come un anno entusiasmante, dove è stato registrato un “nuovo entusiasmo attorno alla Gen AI”.

In merito al quarto trimestre, il Chief Investment Officer Ruth Porat ha dichiarato che “abbiamo chiuso un quarto trimestre importante con ricavi consolidate”.

Le entrate del Q4 2023 sono pari ad 83,3 miliardi di Dollari, leggermente al di sopra rispetto a quanto previsto dagli analisti ma anche in crescita del 13% su base annua. A contribuire maggiormente alla crescita dei ricavi è stato il comparto della ricerca, ma anche gli abbonamenti stanno riportando un incremento delle entrate: è il caso di YouTube Premium e Music, YouTube TV e Google One. A riguardo, l’amministratore delegato ha affermato che “YouTube è il motore principale delle nostre entrate derivanti dagli abbonamenti disponibili in oltre 100 paesi e regioni. YouTube Music e Premium hanno un registrato vero slancio ed oltre a coinvolgere gli utenti appassionati generano grandi ritorni per l'industria musicale e i creator”. In crescita anche Google One: a riguardo Sundar Pichai ha spiegato che il servizio di cloud storage ha quasi 100 milioni di abbonati.

Le entrate pubblicitarie sono state pari a 9,2 miliardi di Dollari, mentre quelle di Google Cloud di 9,1 miliardi di Dollari.

Nella relazione si è parlato anche dei licenziamenti messi in campo da Google ed annunciati ad inizio 2023, che hanno contribuito ad ottimizare la situazione economica ed i costi. Porat ha accennato a più licenziamenti ed un ritmo di assunzioni più lento, per semplificare la struttura societaria. Il CFO ha spiegato che le spese di fine rapporto per i dipendenti e le relative spese ammontano a 2,1 miliardi di Dollari per il 2023. Qualche settimana fa, Google ha preannunciato altri licenziamenti.

Nella conference call si è parlato anche d’IA, ed a riguardo Pichai ha affermato che “Gemini Ultra arriverà presto”: