Google vi dirà i tempi di attesa per i vari ristoranti presenti intorno a voi

Google ha annunciato che nelle prossime settimane, l'app Ricerca Google, prossimamente anche Google Maps, introdurranno una nuova funzionalità che consentirà di dare un'occhiata ai tempi di attesa dei ristoranti in tempo reale.

Come spiegato in dettaglio sul Blog Google, i tempi di attesa mostrati non saranno estremamente precisi, i tempi di attesa infatti verranno stimati in base ai dati anonimi di altri utenti di Google. Il vantaggio sarà sapere i tempi di attesa stimati per ogni ora del giorno in cui il ristorante è aperto, consentendovi di pianificare in anticipo quando andare.

La nuova funzionalità mostra anche quanto tempo le persone spendono solitamente in quel posto.

Non è ancora chiaro quando questa funzionalità verrà pubblicata, in ogni caso i vantaggi sono molto buoni, contando che la nuova opzione sarà disponibile per quasi 1 milioni di ristoranti presenti in tutto il mondo.