Google, 'vietato' vendere T-shirt con foto di Elon Musk: la strana richiesta

Nel corso dell'ultima udienza per frode nel caso Tesla, Elon Musk ha velatamente ammesso le sue particolari abitudini social, con un profilo Twitter in costante attività e ricco di foto e meme, oltre che di post brevi e spesso anche criptici.

Nelle ultime ore, tuttavia, a catturare l'attenzione sono stati proprio i contenuti multimediali, poiché Google avrebbe iniziato a ricevere centinaia di segnalazioni di violazione del DMCA riguardo alcune foto di Elon Musk utilizzate da più siti web come base per la vendita di t-shirt personalizzate.

Le richieste pervenute al colosso di Mountain View sarebbero state create da un sedicente "Elon Musk", anche se è difficile che possa trattarsi del miliardario in persona.

Tralasciando per un attimo la questione specifica relativa ai meme personalizzati di Elon Musk, però, la cosa potrebbe essere molto più complessa e profonda del previsto: soggetto del claim è la base per meme con Grant Gustin sulla tomba di Oliver Queen sul set di Arrow, che viene ormai utilizzata a questo scopo da anni, perciò potrebbe essa stessa al centro di una segnalazione per copyright. Più debole, probabilmente, la posizione di chi ha segnalato il meme ritoccato da Musk con la sua faccia.

Oltre a questo, sono anche altri i meme segnalati a Google, tra cui Mediocrate, il LEGO Doctor e They Brawinwashed you e per tutti si potrebbe fare la medesima riflessione.

Basterà il fatto che sia stato Elon Musk a personalizzare un meme per renderlo contenuto originale?