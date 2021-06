Google contro i virus: chiederà agli sviluppatori Android di verificare l'identità

Il Google Play Store per smartphone Android da tempo sta affrontando il problema della diffusione di app dannose, come abbiamo potuto vedere nel caso delle app infettate dal malware Joker, ma senza successo. L’ultimo provvedimento potrebbe però cambiare tutto, chiedendo agli sviluppatori di verificare la propria identità.

A parlare nel dettaglio di questa novità in arrivo nel negozio di giochi e applicazioni per dispositivi del robottino verde sono stati Luke Jefferson, Product Manager di Google Play, e Raz Lev, Product Manager su Google Play Trust and Safety, direttamente tramite il blog di Big G. Nel post dedicato egli hanno spiegato che “per mantenere Google Play sicuro e per servire meglio la nostra comunità di sviluppatori stiamo introducendo due nuove misure di sicurezza: requisiti di identificazione aggiuntivi e verifica in due passaggi”.

Oltre alla classica richiesta di indirizzi e-mail e numeri di telefono, dunque, prossimamente tutti gli sviluppatori dovranno non solo specificare se l’account appartiene a un’azienda o a un singolo individuo, ma anche fornire dettagli come nome e indirizzo fisico del proprietario del profilo in questione. Inoltre, allo stesso tempo sarà necessario soddisfare i requisiti per attivare la verifica in due passaggi, misura che ovviamente andrà a potenziare la sicurezza della piattaforma.

Questi due meccanismi sono molto semplici e spesso efficaci, ma comunque verranno seguiti da un’ulteriore serie di provvedimenti in futuro. Del resto, i dati raccolti dalla società statunitense non sono proprio incoraggianti: si parla di oltre 119.000 account eliminati dal Play Store e oltre 962.000 app bloccate durante il processo di verifica da parte dell’algoritmo. Quelle che sfuggono ai controlli, però, sono il vero problema e, sebbene non ci siano numeri ufficiali in merito, restano sempre un problema da arginare fino ad abbassarle a zero.

Non mancano anche altre novità in arrivo per tutti gli utenti Android, tra cui una serie di feature inedite prossime al lancio durante quest’estate.