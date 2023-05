Google vuole dire addio alle foto fake: ecco il potente strumento in arrivo

Se l'IA di Google che genera musica non è abbastanza, ecco una novità che potrebbe realmente stupirvi: a Mountain View hanno in mente un'idea per cambiare radicalmente il mondo della ricerca per immagine.

La ricerca per immagini di Google, infatti, quest'estate potrebbe subire una bella rivoluzione, grazie all'implementazione di un sistema di identificazione della storia di una data immagine su internet sin dalla sua prima apparizione, aiutandoci eventualmente a scovare interventi mediati dall'IA generativa tramite strumenti ormai d'uso comune come Midjourney, DALL-E e Stable Diffusion, ma non solo.

Purtroppo, allo stato attuale sappiamo che lo strumento arriverà in estate negli USA e per giunta solo in inglese, sotto l'ombrello di "About this image". Con questa dicitura, avremo modo di eseguire l'identikit sulla foto, scoprendo le pagine web che la integrano, ma soprattutto data e fonte della prima apparizione in rete, che a seconda dell'attendibilità potrebbe esserci d'aiuto nel comprenderne la legittimità.

Allo stato attuale si sa ancora molto poco sul suo funzionamento e su come, all'atto pratico, questa tecnologia possa effettivamente aiutarci nella vita di tutti i giorni, ma la speranza di molti, probabilmente, è quella di non dover sentire la necessità di fact checking come sulla foto di Papa Francesco col piumino da trapper.