Google vuole fare la banca: l'anno prossimo potrebbe lanciare un conto corrente

Dopo Apple, che ha lanciato la Apple Card, anche Google avrebbe intenzione di buttarsi nel settore bancario. Il Wall Street Journal riporta che il colosso di Mountain View starebbe lavorando per rendere disponibili, il prossimo anno, dei conti correnti a marchio proprio, in collaborazione con alcuni istituti di credito.

Il progetto sarebbe internamente noto come "Cache" e prevede la collaborazione con varie banche per offrire servizi finanziari. Il funzionamento, a livello di accordi, dovrebbe essere simile ad Apple Card, che è stata pubblicizzata come un prodotto Apple ma si sorregge sulle infastrutture di Godman Sachs.

Per Google l'ingresso nel settore bancario potrebbe essere conveniente per due motivazioni: innanzitutto tramite un conto corrente riuscirebbe ad acquisire molte informazioni preziose sul comportamento dei clienti, dopo di che potrebbe guadagnare dalle commissioni sui trasferimenti di denaro. Un conto corrente di Google inoltre potrebbe spingere le piattaforme proprietarie Google Pay e Google Wallet.

Google al momento starebbe lavorando con Citigroup e la Stanford Federal Credit Union, segno che inizialmente il servizio potrebbe essere disponibile solo negli Stati Uniti, per poi approdare altrove.

Nella giornata di ieri anche Facebook ha annunciato il sistema di pagamento Facebook Pay per Instagram, Whatsapp e Facebook Messenger.



Cosa ne pensate di questo ingresso prepotente della Silicon Valley nel comparto bancario? Fatecelo sapere.