Google vuole che usiamo meno la tecnologia: Digital Wellbeing e reminder YouTube in arrivo

L'uso intensivo della tecnologia può causare parecchi problemi alle persone. Per questo motivo, Google ha deciso di lanciare il proprio Digital Wellbeing, ovvero un progetto che introdurrà nei prossimi giorni una serie di funzionalità atte a farci "staccare" dal nostro smartphone.

Un esempio mostrato sul palco dell'edizione 2018 del Google I/O è il reminder che l'applicazione mobile di YouTube invierà presto agli utenti che guarderanno troppi minuti di video consecutivi senza prendersi una pausa. Oltre a questo, Android avrà presto una sorta di dashboard nella quale l'utente potrà vedere come sta usando il suo dispositivo e quali applicazioni sta usando di più.

La società californiana ha promesso di utilizzare i dati in suo possesso, come le nostre abitudini, per aiutarci a trovare il giusto equilibrio tra tecnologia e vita familiare/sociale. In particolare, sullo schermo del keynote è comparsa un'icona a forma di cuore affiancata dalla scritta "Focus on what matter" ("Focalizzati su ciò che conta"). Infine, è stato annunciato un nuovo programma denominato "Be awesome internet", che aiuterà i bambini nell'imparare a utilizzare ed esplorare correttamente il web. Insomma, si tratta di un'iniziativa sicuramente lodevole da parte di un colosso come Google, che vuole dimostrare di essere interessato alla vita dei propri utenti.

Le foto sono dei colleghi di ArsTechnica.