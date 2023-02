Google vuole combattere la disinformazione col 'prebunking': di cosa si tratta?

La lotta di Google contro la disinformazione va avanti da anni ormai e, a quanto pare, non c’è in ballo soltanto il ban delle pagine Web scritte dall’IA. Proprio in queste ore la Grande G ha infatti esteso la campagna “prebunking” in Europa dopo il successo riscosso nella zona orientale della stessa regione.

I test svolti in Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca a quanto pare hanno soddisfatto sia la società statunitense, sia gli internauti: il prebunking potrebbe davvero aiutare a distinguere le fake news dalle notizie autentiche. Ma di cosa si tratta, esattamente?

Google descrive il prebunking come una tecnica che combatte le notizie false ma, al contempo, offre continuamente al pubblico gli strumenti necessari per identificarle senza il blocco diretto da parte del motore di ricerca, aiutando così la popolazione a contrastare la manipolazione di contenuti di qualsiasi tipo. Nel caso dell’Europa orientale a oggi il prebunking si è manifestato sotto forma di campagne video su YouTube e altre piattaforme social, intervenendo sulle fake news riguardanti i rifugiati ucraini.

Per confermare i buoni risultati di questa campagna, Jigsaw – sussidiaria di Google – ha condotto dei sondaggi scoprendo che chi guarda i video di prebunking ha fino all'8% in più di probabilità di identificare correttamente tentativi di disinformazione.

Il prossimo passo sarà quindi l’espansione del progetto in Germania e, dopo il successo nel paese, eventualmente anche in altri Paesi, tra cui l’Italia. Sarà interessante capire come questa soluzione influenzerà il funzionamento dell’IA Google Bard annunciata questo mese, o se i due servizi interagiranno in una maniera particolare ottimizzando l’esperienza di ricerca corretta agli utenti di tutto il mondo.