Google vuole portare Gemini ovunque: presto sarà anche nelle vostre cuffie

È passata una settimana dal lancio dell'IA Google Gemini, che ha sostituito Bard con un modello linguistico nettamente più avanzato. A quanto pare, ora Big G sta lavorando duramente per rendere Gemini disponibile pressoché ovunque, a partire dal vostro smartphone e, soprattutto, dalle vostre cuffie Bluetooth.

Nel settore smartphone, in effetti, Gemini è già arrivato su Android con un'app standalone dedicata. Al contempo, Gemini è in fase di rollout su iPhone, anche se in questo caso l'IA sarà disponibile attraverso l'app di Google, e non avrà invece un software proprio. Dopo il rilascio delle due versioni per smartphone su tutti i mercati globali, però, dovrebbe essere la volta di una release anche pensata per il controllo vocale e per funzionare unicamente tramite auricolari Bluetooth.

9to5Google, infatti, ha spiegato che nella Beta 15.6 dell'app di Google per Android si può leggere il messaggio "l'app mobile di Gemini sta lavorando per espandere la sua disponibilità e rendere Gemini accessibile sulle tue cuffie". Ovviamente, l'IA di Mountain View non potrà essere utilizzata da qualsiasi paio di auricolari Bluetooth, ma avrà una compatibilità ristretta con alcuni dispositivi ben precisi.

Nello specifico, Gemini funzionerà sulle cuffie compatibili con Google Assistant, l'unico assistente vocale digitale attualmente disponibile anche per auricolari smart. L'IA potrà essere dunque attivata con una gesture o con un pulsante fisico, rimpiazzando Assistant. Per esempio, il primo dispositivo di questo tipo su cui Gemini potrebbe fare il suo debutto sono le Pixel Buds della stessa Google.

Ovviamente, se effettivamente Google Gemini dovesse arrivare su auricolari smart, possiamo aspettarci che l'IA venga rivista leggermente per fornire delle risposte più brevi o la possibilità di aumentare o diminuire la velocità di riproduzione delle risposte stesse.