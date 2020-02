Google vuole stampare le vostre migliori foto a 7,99 Dollari al mese

La lunga lista di servizi in abbonamento di Google potrebbe espandersi ulteriormente. Il colosso dei motori di ricerca infatti sta testando una nuova sottoscrizione che, a 7,99 Dollari al mese, invierà agli utenti le dieci migliori foto caricate durante i 30 giorni precedenti in formato 4x6.

La selezione a quanto pare sarà automatica e si baserà su un algoritmo che sceglierà quelle più belle. Attualmente il colosso dei motori di ricerca sta testando il servizio negli Stati Uniti: nel corso del weekend sono stati tanti coloro che si sono visti comparire il banner promozionale in homepage per partecipare ai test.

Google offre già da tempo la possibilità di stampare le proprie fotografie, ma l'aspetto più interessante è senza dubbio dato dal fatto che questo nuovo servizio si baserà interamente su un algoritmo: gli iscritti, di fatto, non dovranno fare altro che pagare la quota mensile.

9to5google però riferisce che sarà possibile dare priorità tramite un menù contestuale: ad esempio si potrà scegliere di stampare principalmente le foto con "persone ed animali domestici", ma anche "paesaggi" o, perchè no, "un pò di tutto". Chiaramente prima della stampa sarà anche possibile modificare la selezione.

Il prezzo per stampa di fatto è di 0,79 Dollari, più del doppio del prezzo iniziale di 0,25 Dollari richiesto in Google Foto per il servizio offerto in collaborazione con Walmart o CVS.