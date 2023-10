Google vuole trasformare tutti gli auricolari in rilevatori della frequenza cardiaca

Sono anni che si parla delle presunte AirPods Pro con sensore per la frequenza cardiaca ma almeno al momento non ce n’è traccia. A quanto pare, Google è al lavoro per anticipare sul tempo la compagnia di Cupertino e secondo quanto riportato da Android Headlines, sarebbe al lavoro su una tecnologia innovativa.

Nella fattispecie, Android Headlines riporta che Google starebbe cercando dei modi per trasformare qualsiasi auricolare con cancellazione attiva in rilevatori della frequenza cardiaca, tramite un aggiornamento software.

Google nella fattispecie vorrebbe affidarsi alla tecnologia dell’audiopletismografia, che utilizzando dei segnali ultrasonici a bassa intensità emessi dagli altoparlanti ed affidandosi ai microfoni integrati, permetterebbe agli auricolari di rilevare i cambiamenti sottili nella pelle e nel battito cardiaco. L’aspetto più interessante della tecnologia è rappresentato dal fatto che dovrebbe funzionare su orecchie di varie dimensioni e su tutti gli auricolari con cancellazione attiva del rumore, indipendentemente dalla misure dei tappi e la tonalità della pelle, anche durante la riproduzione musicale.

Ovviamente non mancano gli intoppi: tale tecnologia infatti potrebbe rivelarsi non precisa in ambienti rumorosi, ma Google a quanto pare sarebbe riuscita a tararla e secondo quanto emerso avrebbe effettuato test su 153 persone, registrando un tasso di errore medio del 3,21% per la frequenza cardiaca e del 2,70% per le misurazioni della variabilità della frequenza. La ricerca però è ancora nelle fasi iniziali e non è chiaro se e quando tale tecnologia vedrà la luce.