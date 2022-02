Google vuole trasformare il vostro vecchio PC in un Chromebook: ecco come

Dopo che Google ha implementato Material You su ChromeOS, pare che quest'ultimo sia destinato a fare un ulteriore balzo in avanti, poiché Big G ha iniziato una campagna per "riportare in vita" vecchi Mac e PC grazie a ChromeOS, sfruttando il fatto che il sistema operativo di Mountain View ha dei requisiti hardware molto ridotti.

Nello specifico, Google ha annunciato ChromeOS Flex, una versione di ChromeOS pensata proprio per essere installata su vecchi PC e Mac e disegnata per il lavoro e l'istruzione, i due comparti in cui i Chromebook sono più utilizzati. Secondo Google, ChromeOS Flex può essere installato "nel giro di pochi minuti" su qualsiasi dispositivo.

ChromeOS Flex sarà identico a ChromeOS su Chromebook, ma permetterà di trasportare il sistema operativo anche su quei dispositivi che non sono stati pensati per funzionare con esso. Google ha anche specificato che ChromeOS Flex è stato costruito sullo stesso codice di partenza di ChromeOS "base" e che verrà aggiornato insieme a ChromeOS d'ora in poi.

L'unico discrimine fatto da Big G è che, ovviamente, alcune feature potrebbero non essere disponibili a seconda dell'hardware utilizzato: per esempio, Google Assistant in modalità always-on e la sincronizzazione con il telefono Android potrebbero essere disattivate di default su alcuni PC particolarmente antiquati.

L'annuncio di ChromeOS Flex arriva solo poche settimane dopo l'acquisto di Neverware da parte di Google: Neverware era una startup ha ideato l'app CloudReady, che permetteva di convertire i vecchi PC e laptop in Chromebook perfettamente funzionanti, svolgendo le stesse funzioni di ChromeOS Flex. Google stessa ha spiegato di aver "lavorato duramente all'integrazione dei benefici di CloudReady in ChromeOS" fin dall'acquisizione di Neverware.

Al momento, comunque, ChromeOS Flex può essere scaricato dal sito web di Chrome Enterprise, ma si trova ancora in versione early access. Se desiderate un Chromebook più performante, invece, presto potrebbero arrivare i primi Chromebook da gaming.