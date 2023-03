Google vuole trasformare anche i video: 'Elimina Sfocatura' oltre le Foto!

La funzione "Elimina Sfocatura" dei dispositivi Google Pixel 7 è tra le feature più apprezzate dei nuovi smartphone di Google, oltre al set di funzionalità esclusive inizialmente dedicate solo ai device dotati di SoC Google Tensor.

Nelle ultime settimane Google ha portato Gomma Magica anche su altri smartphone a patto di aver attivato una sottoscrizione a Google One, ma altre novità potrebbero essere letteralmente dietro l'angolo.

A quanto pare, infatti, Elimina Sfocatura potrebbe presto espandersi andando ad abbracciare non solo le Foto ma anche i Video attraverso gli strumenti messi a disposizione dal colosso di Mountain View per i suoi utenti. Non è ancora chiaro se si tratterà di una feature esclusiva per i Pixel e, qualora fosse questo il caso, non si sa quali saranno i Pixel che la riceveranno. In prima battuta potrebbe trattarsi di una feature di lancio dei vociferati Pixel 8.

Più difficile, invece, pensare a un lancio in tandem con Pixel Fold, il cui annuncio dovrebbe essere letteralmente dietro l'angolo, dal momento che l'azienda ha già fissato la data del prossimo Google I/O in cui il foldable potrebbe essere tra i protagonisti assoluti.

L'evento di maggio 2023 potrebbe essere il palcoscenico perfetto per la presentazione di questo peculiare device, oltre a una cornice adeguata per uno showcase delle tecnologia in via di sviluppo. Come sempre, staremo a vedere.