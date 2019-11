Google vuole un web più veloce: Chrome identificherà i siti lenti

Google vuole un web ancora più veloce, ed intende perseguire questo obiettivo tramite Chrome, il proprio browser che è anche il più utilizzato del web. Il colosso dei motori di ricerca ha annunciato un piano per etichettare i siti web che in genere si caricano lentamente, attraverso dei badge trasparenti.

Google però ha affermato che in futuro potrebbe scegliere di identificare i siti lenti su determinati dispositivi o per motivi legati alla connettività.

Nel lungo post la compagnia di Mountain View non ha stabilito come saranno etichettate esattamente le pagine, ma ha preannunciato che potrebbe sperimentare varie opzioni per vedere qual è quella più idonea alle esigenze degli utenti.

Come vi mostriamo nello screenshot in calce, per i siti web con caricamento lento potrebbe essere mostrata una pagina bianca con un'apposita icona accompagnata dall'indicazione che "questo sito solitamente si carica lentamente". Al contrario, per i siti veloci Chrome potrebbe implementare una barra di caricamento verde per far capire agli utenti che il sito è ottimizzato e quindi fornisce un'esperienza ottimale senza dover attendere tanto.

Le novità potrebbero arrivare anche per i link: Chrome ad esempio potrebbe servirsi del menù di scelta rapida per aiutare gli utenti a capire se il sito sarà lento, in modo tale da poter decidere se fare click o meno.

E' indubbio che si tratta di un'opzione estremamente interessante, ma destinata a creare qualche grattacapo ai webmaster che dovranno fare affidamento sulle risorse che metterà a disposizione Google per ottimizzare le pagine ed evitare di essere penalizzati da Chrome.