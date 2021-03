Google Wear OS si prepara a un'altra rivoluzione: Tiles in arrivo per tutte le app

Dopo aver appreso da Pete Lau che OnePlus lancerà prestissimo il suo primo smartwatch, possiamo definirci cautamente entusiasti dell'ingresso nel settore wearable di uno dei brand più influenti del panorama mobile. Ma questa non è l'unica novità per Google, che si prepara a una nuova piccola rivoluzione su Wear OS.

Con un post sull'Android Developers Blog, Google ha annunciato il rilascio in fase alpha della Jetpack Tiles Library, che consentirà agli sviluppatori di terze parti di confezionare Tiles personalizzate per il sistema operativo di Google per dispositivi indossabili.

Per i più profani, le Tiles sono delle specifiche schermate accessibili dal quadrante principale tramite swipe a destra, dove è possibile interagire in maniera rapida con le principali funzioni di una determinata app, come per esempio una determinata playlist musicale o alcuni piani di allenamento specifici.

Nonostante si tratti di un pacchetto in fase alpha, questo è già condizione sufficiente perché i developer possano iniziare a progettare le proprie Tiles personalizzate, che saranno utilizzabili già in primavera, a partire "dal rollout dell'aggiornamento di Wear OS corrispondente".

Una novità decisamente interessante, per completare un'esperienza d'uso in alcuni casi ancora acerba rispetto alla concorrenza. Fra le altre cose, un'ulteriore spinta verso il sistema operativo per wearable di Google, e per il suo miglioramento, potrebbe arrivare dall'adozione di questa piattaforma da parte di Samsung.