Google e Wordpress collaborano su un nuovo CMS per le notizie

Google ed Automattic, la società che sviluppa il popolare CMS Wordpress, hanno annunciato una partnership che porterà al lancio di una nuova piattaforma a basso costo progettata appositamente per la pubblicazione di notizie locali.

La comunicazione è arrivata direttamente da Google, che in un post pubblicato sul blog ha annunciato un investimento da 1,2 milioni di Euro nella creazione della piattaforma Newspack.

Lo sviluppo dovrebbe cominciare nelle prossime settimane, con il lancio previsto a livello mondiale entro la fine dell'anno. Newspack si prepone l'obiettivo di aiutare i giornalisti a perseguire il proprio compito: "gli editori dovrebbero scrivere i loro articoli da mettere a disposizione della community, senza preoccuparsi di progettare siti web, configurare CMS o sistemi di e-commerce. Newspack mira a risolvere tutti questi problemi" si legge nell'annuncio.

Il nuovo CMS quindi sarà progettato ad hoc per la copertura di notizie, ma un aspetto molto importante è rappresentato dal fatto che Newspack sarà compatibile con tutti i plugin creati dalla community di sviluppatori di Wordpress.

Attenzione però: come sottolineato dallo stesso motore di ricerca, Newspack non è progettato per soddisfare le esigenze di tutti gli editori. Si tratta infatti di una piattaforma creata per aiutare i piccoli editori, che però è appositamente sviluppata per aderire alle best pratice di Google anche in termini di SEO.

Automattic lavorerà con Sprited Media e News Revenue Hub, per aumentare la portata delle notizie.