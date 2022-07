Google Workspace ottimizzato per tablet: lanciato grande aggiornamento per tutti

Google nella giornata di ieri, 25 luglio 2022, ha distribuito un aggiornamento ad alcune delle sue app Workspace per dispositivi Android, in particolare a quelli che godono di schermi particolarmente grandi. Di cosa si tratta? Di ottimizzazione e feature aggiuntive per la suite Workspace su tablet!

L’annuncio ufficiale pubblicato sul blog della Grande G svela che Google Drive, Documenti, Fogli, Presentazioni e Keep da queste ore saranno delle app molto più facili e intuitive da utilizzare rispetto al passato grazie all’introduzione di funzionalità ad hoc per tablet.

Ad esempio, durante il multitasking su due finestre sarà possibile copiare e incollare immagini, tabelle e righe di testo da un’app all’altra (ad esempio da Documenti a Fogli e viceversa) con un semplice drag and drop. O ancora, sarà possibile trasferire alla stessa maniera un file di Keep, con immagini e testo, direttamente su Google Drive.

A proposito di quest’ultimo servizio, chi utilizza Google Drive su tablet Android potrà caricare velocemente i file trascinandoli nell'app; inoltre, sarà possibile aprire due finestre di Drive affiancate semplicemente selezionando il menu a tre puntini presente su qualsiasi file di Drive e toccando l'opzione "Apri in una nuova finestra". Ultimo ma non meno importante, Google ha finalmente aggiunto il supporto per le scorciatoie da tastiera: se si utilizza una tastiera esterna collegata al tablet Android, allora Drive, Documenti e Presentazioni risulteranno compatibili con le tipiche scorciatoie tastiera da noi utilizzate sui computer.

Tutti questi aggiornamenti annunciati verranno implementati su tablet Android con Google Workspace e account Google personali nelle prossime settimane.

Proprio riguardo la suite di app Google, sapevate Workspace e i Chromebook non possono essere più utilizzati nelle scuole danesi?