Google World Draw trasforma le bozze in modelli 3D e li inserisce in un gioco multiplayer

A pochi minuti dall'inizio ufficiale del keynote relativo all'edizione 2018 del Google I/O, la società californiana ha deciso di lanciare un suo nuovo tool online. In particolare, gli utenti sono stati invitati a disegnare sul proprio dispositivo qualsiasi cosa volessero, che l'IA avrebbe poi riconosciuto e trasformato in modello 3D.

Il tutto si chiama World Draw ed è accessibile gratuitamente semplicemente seguendo questo link. Il tool è stato utilizzato come classico "giochino" alla quale Google ci ha abituati prima di ogni conferenza dedicata agli sviluppatori e agli appassionati di tutto il mondo. Poco prima della partenza del keynote, infatti, gli spettatori venivano associati a determinate squadre a seconda di cosa disegnavano a schermo.

Successivamente, si poteva giocare a determinati minigiochi (come quello di passare in mezzo a dei cerchi con un aeroplano) per contribuire al punteggio complessivo globale della propria squadra. Il tutto ambientato in un mondo costruito con i modelli 3D "disegnati" dagli utenti. Tramite l'opzione "Explore the World", infatti, è possibile esplorare il mondo creato dagli appassionati di tutto il mondo con World Draw. Il tool al momento permette anche di rivedere le proprie creazioni in un apposito menu.

Google stessa lo definisce nel sito ufficiale come "un esperimento di intelligenza artificiale per disegnare insieme il mondo usando la stessa tecnologia dietro QuickDraw e AutoDraw. World Draw inizia con una semplice bozza 2D, che viene trasformato in un modello 3D personalizzabile e inserito in un mondo in continua espansione. Riempi il mondo di creazioni, esplora ambienti diversi e falli volare in un vero gioco multiplayer, tutto in un mondo creato da tutti".