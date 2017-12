Google Year In Research 2017: iPhone X tra le parole più cercate dell'anno

Come ogni anno, e come fatto anche daed, ancheha tracciato il bilancio di fine 2017, rilasciando il classico "Year In Search", il classico video celebrativo accompagnato dalle classifiche dei termini più ricercati durante i 365 che si stanno per concludere.

Le dieci ricerche più popolari del 2017, a livello globale, sono le seguenti:

Hurricane Irma iPhone 8 iPhone X Matt Lauer Meghan Markle 13 Reasons Why Tom Petty Fidget Spinner Chester Bennington India National Cricket Team

Come possiamo vedere, al primo posto figura l'Uragano Irma che ha devastato gli Stati Uniti tra agosto e settembre scorso, ma al secondo e terzo posto figurano i nuovi iPhone 8 ed iPhone X di Apple. Altrettanto interessante notare la presenza di Tom Pretty e Chester Bennington, i due cantanti morti durante gli ultimi mesi, mentre per quanto riguarda il mondo del gossip impazza l'attrice Meghan Markle, promessa sposa del principe Harry, che si piazza addirittura davanti a Tredici, la serie tv-evento dell'anno targata Netflix.

Lo scorso anno nei primi dieci posti figuravano Pokémon Go, iPhone 7, Donald Trump, Prince, Powerball, David Bowie, Deadpool, Olympics, Slither.io, e Suicide Squad.

La nostra categoria di riferimento, ovviamente, è quella della tecnologia. Di seguito le dieci ricerche più popolari:

Come notato da molti, otto posizioni su dieci sono occupate da smartphone, mentre la prima console in classifica è la Nintendo Switch, con l'Xbox One X in quinto posto, dietro al Galaxy S8 di Samsung.

Lo scorso anno, in questa categoria la top ten era composta da iPhone 7, Freedom 251, iPhone SE, iPhone 6S, Google Pixel, Samsung Galaxy S7, iPhone 7 Plus, Note 7, Nintendo Switch, e Samsung J7.

Per quanto riguarda la categoria delle news, questa è la top ten:

Hurricane Irma Bitcoin Las Vegas Shooting North Korea Solar Eclipse Hurricane Harvey Manchester Hurricane Jose Hurricane Maria April the Giraffe

Come si può vedere, gli Uragani la fanno da padroni, ma purtroppo figurano anche gli attentati di Manchester avvenuti al termine del concerto di Ariana Grande, e la strage di Las Vegas. Interessante notare il secondo posto del Bitcoin, con le query che probabilmente sono aumentate nel corso degli ultimi mesi.

A livello di Meme, questi sono risultati i più ricercati:

Cash Me Outside Meme United Airlines Meme Elf on the Shelf Meme What in Tarnation Meme Spongebob Mocking Meme Romper Meme IT Meme Joe Biden Meme Game of Thrones Meme Hot dog meme

Infine, Google ha anche rilasciato la classifica degli "how to" più richiesti dagli utenti:

How to make slime How to make solar eclipse glasses How to buy Bitcoin How to watch Mayweather vs McGregor How to make a fidget spinner How to watch the solar eclipse How to freeze your credit How to play Powerball How to screen record How to lose belly fat fast

Su quest'ultima classifica, Google ha rivelato che le ricerche di "how to" hanno registrato un aumento del 10x rispetto allo scorso anno.