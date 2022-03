Google, YouTube e Meet down in Italia oggi 17 Marzo 2022: segnalati problemi

Problemi per i servizi Google oggi 17 Marzo 2022. Da qualche minuto, infatti, sono lamentati disservizi su YouTube, Google e Google Meet. Le segnalazioni si stanno moltiplicando sui social network e sono certificate anche dalla pagina DownDetector.

Come si può leggere direttamente sulla pagina YouTube di DownDetector, intorno alle 14 si è registrato un picco di segnalazioni, con disservizi lamentati dall'applicazione, sito web e lo streaming dei filmati.

Problemi, sempre nello stesso lasso di tempo, anche sulla pagina Google di Downdetector: in questo caso è lamentato il totale blackout ed anche l'impossibilità ad effettuare ricerche.



Ad essere interessato però è anche il servizio per le videochiamate Google Meet (qui trovate la pagina Downdetector di Google Meet): gli utenti lamentano problemi con sito web, qualità audio ed anche dall'applicazione, segno che si tratta di disservizi natura server.



I problemi non sono localizzati in una zona precisa dello Stivale, e con il passare dei minuti si moltiplicano da tutte le regioni.

Da parte del colosso di Mountain View non sono emersi dettagli o comunicati a riguardo, vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori dettagli. Come sempre, potete utilizzare la sezione commenti della notizia per segnalarci ulteriori dettagli a riguardo, ma la risoluzione potrebbe avvenire a stretto giro di orologio.