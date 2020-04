Anche Google dice no a Zoom: vietato l'uso ai dipendenti

Zoom, l'app del momento, è al centro di non poche critiche e perplessità da parte dei ricercatori di sicurezza. I numerosi problemi però stanno spingendo non poche società a vietarne l'uso: dopo il divieto imposto da SpaceX, anche Google ha fatto lo stesso e ne ha vietato l'uso ai dipendenti.

La notizia, riportata BuzzFeed, è stata confermata anche dallo stesso motore di ricerca, che avrebbe inviato una mail a dipendenti in cui li ha avvertiti che l'applicazione cesserà di funzionare sui computer aziendali da questa settimana. Nella mail Google cita le "vulnerabilità di sicurezza" che sono state scovate negli ultimi giorni, tra cui la pubblicazione di milioni di registrazioni private sul web e la falla (poi risolta) sull'app Windows.

Un portavoce di Google ha affermato che "di recente, il nostro team di sicurezza ha informato i dipendenti che utilizzano Zoom per Desktop che non funzionerà più sui computer aziendali in quanto non soddisfa i nostri standard di sicurezza per le applicazioni da utilizzare".

L'amministratore delegato di Zoom Eric Yuan, di recente ha affermato che l'improvvisa impennata della popolarità dell'applicazione ha messo la società di fronte ad una serie di sfide come quelle di sicurezza. Il client infatti è passato da 10 milioni di download di Dicembre 2019 a 200milioni di marzo 2020.