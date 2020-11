GoPro, DJI, droni ed action cam in offerta per il Black Friday sullo store GoCamera

Ci siamo, è finalmente partita la settimana del Black Friday, ed anche GoCamera sul proprio Store propone tanti sconti e novità in attesa del 27 Novembre, il giorno ufficiale del Black Friday 2020. In attesa di scoprire cosa ha in serbo per noi, però, facciamo il punto sulle promozioni già attive.

Partendo dai droni, sul Mavic 2 con kit filtri in omaggio viene proposto un taglio prezzo fino a 180 Euro, ma vengono proposte promozioni anche sul Mavic Air 2, Mini 2 e sulle action cam DJI Osmo Action e DJI Osmo Pocket, su cui il risparmio garantito è di 20 Euro. Per i professionisti del settore, invece, su DJI Ronin S la riduzione è fino a 150 Euro.

Passando alle GoPro, GoCamera ha annunciato che sui modelli più popolari viene proposto un taglio di prezzo fino a 50 Euro, a cui si aggiungono una serie di omaggi che vanno ad aumentare il valore delle offerte. Su GoPro Max lo sconto è di 50 Euro, a cui si aggiunge anche un video corso in omaggio. Riduzione di prezzo di 20 Euro su GoPro Hero8 Black, che include anche in questo caso un video corso gratis nel bundle.

Nell'outlet ci sono sconti fino al 70% sugli accessori originali e non. Per tutte le offerte vi rimandiamo alla pagina Black Friday di GoCamera.