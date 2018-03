GoPro Fusion disponibile in pre-ordine su Amazon a 729,99 Euro

E' disponibile da oggi in pre-ordine, su Amazon.it, la nuova, l'action cam dalla società americana che ha un prezzo di partenza di 729,99 Euro e sarà disponibile pubblicamente a partire dal prossimo 2 Aprile.

Amazon come sempre in questi casi, offre la prenotazione al prezzo minimo garantito, il che vuol dire che si può ordinare subito e "se il prezzo applicato su Amazon.it dovesse diminuire prima della data di uscita, di spedizione o di consegna elettronica, pagherai il prezzo più basso".

A livello di specifiche tecniche, la nuova GoPro Fusion è in grado di girare video sferici a 5.2K30/3K60, e scattare foto sferiche ad una risoluzione di 18 megapixel ed in sequenza ad un framerate di 30 fps.

Offre anche l'impermeabilità fino a cinque metri, che la rende l'ideale per effettuare riprese e fotografie subacquee, ma anche il controllo vocale. La caratteristica principale è senza dubbio rappresentata dalla possibilità di scattare foto e girare video per poterli visualizzare sui visori per la realtà virtuale.

Nella confezione è inclusa, oltre alla GoPro Fusion, anche il Fusion Grip, batteria per Fusion, guide di montaggio per Fusion, supporto curvo per Fusion, supporto piatto per Fusion, cavo USB-C, custodia per Fusion