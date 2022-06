GoPro Hero 10, oltre 100 euro di sconto su Amazon Italia per la action cam

Mentre sono ancora valide le offerte Amazon sulle cuffie Sony, il colosso dell'e-commerce continua a stupire con riduzioni lampo su tutti i fronti. In questo inizio di weekend a catturare l'attenzione è stata, però, una promozione sull'ultima action cam di GoPro.

Stiamo parlando, naturalmente, della GoPro Hero 10, che riceve un corposo sconto di 100,99 euro sul prezzo di listino, pari al 19% di riduzione e che attualmente è possibile acquistare a 429 euro anziché 529,99.

Il gioiellino di Woodman Labs migliora quanto proposto nella Serie 9 con un processore più potente, la stabilizzazione migliore di sempre e registrazione fino a 5,3K o 240 fotogrammi al secondo. Insomma, un puro concentrato di tecnologia e divertimento per chi ama riprendere le proprie peripezie in giro per il mondo.

Sul fronte del dialogo, GoPro Hero 10 conferma quanto di buono fatto nella precedente generazione con un pannello da 2,27 pollici posteriore e un frontale da 1,4, insieme a una batteria removibile da 1720 mAh e alla resistenza all'acqua fino a 10 metri.

Per saperne di più su questa interessante action cam, come al solito, vi rimandiamo alla nostra recensione della GoPro Hero 10, in cui abbiamo raccontato i suoi punti di forza e ciò che invece varrebbe la pena migliorare nella prossima generazione.