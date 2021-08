GoPro Hero 10 Black protagonista di un mega leak: tutto su render e dettagli tecnici

L’action cam GoPro Hero 10 Black sembra essere prossima al lancio sul mercato, a quasi un anno dal reveal ufficiale di GoPro Hero 9 Black. Le tempistiche del produttore americano attualmente sembrano essere le medesime, ma i tipster hanno anticipato ogni mossa pubblicando un mega leak con render e specifiche tecniche della camera.

Grazie ai colleghi tedeschi di WinFuture, in particolare l’informatore Roland Quandt, possiamo vedere in anteprima i possibili render di GoPro Hero 10 Black presenti in copertina alla notizia. Ciò che si nota subito è che il design non cambierà molto rispetto a GoPro Hero 9: con ogni probabilità si tratterà dello stesso display frontale a colori da 1,4 pollici accompagnato dal touchscreen posteriore da 2,27 pollici.

Il vero cambiamento dovrebbe riguardare i sensori e il resto dell’hardware, dato che si parla di un aggiornamento dalla fotocamera da 20 MP al nuovo sensore da 23 MP dalle dimensioni leggermente più grandi e, soprattutto, in grado di registrare video 5,3K a 60fps, video 4K a 120fps e video 2,7K a 240fps. Il modello predecessore, ricordiamo, arrivava a un massimo di 5K a 30fps, 4K a 60fps e 2,7K a 120fps. Insomma, un upgrade davvero interessante!

Come se non bastasse, la fotocamera figurerà il nuovissimo processore GP2 con supporto alla tecnologia di stabilizzazione HyperSmooth 4.0 migliorata e alla tecnologia TimeWarp 3.0 già vista anche sul modello lanciato nel 2020. GoPro Hero 10 Black conserva poi classiche funzionalità come la modalità webcam, lo scatto di foto in formato RAW, la tecnologia HDR e il supporto a SuperPhoto. Infine, viene garantita l’impermeabilità fino a 10 metri.

Ovviamente tutte queste sono semplici indiscrezioni che vanno prese con le pinze in attesa della presentazione ufficiale, di cui non è ancora noto alcun dettaglio.

Nel mese di agosto abbiamo visto come GoPro e Amazon abbiano fatto causa ai venditori cinesi di accessori contraffatti per le action cam del brand statunitense.