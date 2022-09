GoPro HERO 11 Black avrà una versione Mini? Nuovo leak sorprende i fan

Dopo il leak a sorpresa di GoPro HERO 11 Black, action cam che dopo un anno dovrebbe proporsi sul mercato con novità importanti rispetto al predecessore HERO 10 Black, grazie al tipster Roland Quandt abbiamo accesso ad alcune immagini riguardanti la presunta versione Mini di HERO 11 Black in arrivo sul mercato.

Sul portale WinFuture, infatti, sono apparsi i render di questa action cam compatta su cui, come potete vedere dalle foto in calce e in copertina a questa pagina, risulta mancare il doppio display: questa sarà quindi la grande differenza rispetto al modello ammiraglia. Al posto del piccolo schermo anteriore troviamo un tasto Bluetooth, mentre sia posteriormente che inferiormente abbiamo le guide pieghevoli per consentire l’utilizzo dell’action cam in diverse modalità. Non manca, ovviamente, lo sportellino per accedere a batteria e microSD.

Non è chiaro invece se ci saranno differenze rispetto alla GoPro HERO 11 Black sotto la scocca: cambieranno i chip o le avanzate caratteristiche di stabilizzazione della camera? Ci sarà una batteria meno capiente? Lo scopriremo solamente quando il brand californiano presenterà ufficialmente quella che ormai si preannuncia essere un duo di action cam di ultima generazione.

Per ora, tutto ciò che potete fare è rileggervi la recensione di GoPro HERO 10, action cam che nel 2021 ha riscritto il mercato.