GoPro HERO 11 Black Mini arriverà il 18 novembre: lancio posticipato

Già sappiamo che GoPro deve ancora lanciare la versione Mini di HERO 11 Black, ultima action cam proposta sul mercato. Il suo debutto sul mercato internazionale, tuttavia, a quanto pare è stato posticipato al 18 novembre prossimo al fine di perfezionare il prodotto per gli amanti del marchio.

A comunicare questo rinvio del lancio della GoPro HERO 11 Black Mini è stato lo stesso CEO di GoPro Nicholas Woodman, il quale non ha attribuito questo ritardo a qualche problema nella catena di approvvigionamento come qualcuno potrebbe pensare. La sua affermazione si limita a chiarire che la società si sta concedendo più tempo per perfezionare il prodotto cosicché tutti i clienti possano ritenersi entusiasti, dai nuovi fan del brand ai più affezionati.

Qualcuno potrebbe pensare al peggio, magari a qualche problema tecnico particolare; tuttavia, l’azienda statunitense non si è sbilanciata troppo al riguardo. Dato il posticipo comunque ridotto, di circa tre settimane, potrebbe eventualmente trattarsi di qualche disguido correlato al software e alla sua ottimizzazione per l’hardware a disposizione, ben diverso dalla GoPro HERO 11 Black base. Insomma, non ci resta che attendere il suo debutto alla succitata data.

Se invece siete interessati proprio alla versione base della action cam, vi rimandiamo alla nostra recensione di GoPro HERO 11 Black.