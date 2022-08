GoPro HERO 11 Black si mostra a sorpresa: ci saranno novità importanti sotto la scocca?

Ormai è passato quasi un anno dal debutto internazionale della action cam GoPro HERO 10 Black e, come tanti fan si aspetteranno, si sta avvicinando il lancio del successore GoPro HERO 11 Black. Grazie ai tipster del settore abbiamo alcuni indizi importanti sul dispositivo, apparentemente identico nel design ma con grandi novità sotto la scocca.

Grazie a Roland Quandt del portale tedesco WinFuture, infatti, abbiamo accesso a render e una quantità limitata di dettagli tecnici che ci indicano cosa potrebbe arrivare sul mercato entro fine 2022 per tutti gli amanti delle riprese in azione. Osservando le immagini che trovate in copertina e in calce alla notizia si evince che il design di GoPro HERO 11 Black dovrebbe essere pressoché identico a quello visto con HERO 10 Black: i tasti restano nella stessa posizione, come anche i display e il posizionamento di batteria e microSD, e le dimensioni non cambiano.

Per tale ragione, le vere novità dovrebbero trovarsi sotto la scocca e, in particolar modo, Quandt ha anticipato la possibile presenza di un nuovo sensore fotocamera capace di registrare a una risoluzione maggiore – magari si arriverà al 6K – e alle risoluzioni già supportate ma a framerate più elevati. Lato software il tipster si aspetta importanti novità come funzionalità dedicate a riprese di qualità cinematografica; la speranza di vedere una interfaccia utente rinnovata poi non manca.

Ovviamente queste sono tutti voci di mercato che vanno prese con le pinze assieme alle immagini stesse, in attesa della apparentemente imminente presentazione ufficiale.

