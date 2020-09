GoPro Hero 9 Black è ufficiale: display a colori anteriore e 5K, che novità!

Dopo poco meno di un anno dal lancio della action cam GoPro HERO8, il produttore americano ha lanciato a livello internazionale la nuova HERO 9 Black: un vero e proprio salto di qualità rispetto al predecessore, secondo moltissimi utenti che già l’hanno provata, che potrebbe garantire al marchio la posizione da leader nel settore.

Prima di vedere con calma tutte le novità, vediamo un attimo la lista di aggiornamenti sia a livello hardware che a livello di design:

Video: 5K a 30fps, 4K a 60fps, 2,7K a 120fps, 1440p120, 1080p240 e altro ancora

Sensore da 20MP (rispetto ai 12MP del predecessore)

Nuovo display frontale a colori da 1,4” con anteprima in tempo reale

Touch screen posteriore più ampio da 2,27” con zoom tattile

Batteria da 1,720mAh ricaricabile e rimovibile e in grado di garantire il 30% in più di durata rispetto a HERO 8 Black, con prestazioni migliorate anche a basse temperature

Strumenti avanzati: HindSight, LiveBurst, Acquisizione programmata e Durata acquisizione

HyperSmooth 3.0 + TimeWarp 3.0

SuperFoto + Video notturno temporizzato HDR

Modalità webcam e live streaming a 1080p

Controllo vocale con 14 comandi in 11 lingue

3 microfoni con riduzione avanzata del rumore del vento

Altoparlante più grande per riproduzione audio migliorata

Copri-obiettivo rimovibile

Impermeabilità fino a 10 m

L’upgrade principale è costituito dagli 8MP in più rispetto al modello precedente, che permette all’action cam di abilitare tutta la serie di funzioni per registrare video in 5K e garantire una stabilizzazione HyperSmooth decisamente migliore. Poi si nota subito il display frontale a colori da 1,4 pollici che va a sostituire il pannello monocromatico per offrire all’utente un’anteprima in tempo reale, facilitando ogni attività.

Le dimensioni della videocamera poi sono aumentate e ciò forse non piacerà ad alcuni fedeli, ma c’è un motivo per tale aumento: la batteria ora è più grande e garantisce fino al 30% in più di autonomia durante la registrazione di video.

GoPro HERO9 Black è disponibile a partire da oggi sul sito ufficiale dell’azienda e presso diversi rivenditori selezionati in tutto il mondo, a partire dal prezzo retail di 479,99 Euro. Ci sarà anche la possibilità di acquistare l’action cam assieme all’abbonamento annuale a GoPro (dal prezzo di 49,99 Euro all’anno) che permetterà inoltre di accedere al servizio streaming dedicato agli sportivi.