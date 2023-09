GoPro Hero10 Black in offerta oggi su Amazon al prezzo più basso di sempre

Mentre parte il Dyson Weeend di Unieuro, Amazon propone uno sconto molto interessante sull'action cam GoPro HERO10 Black, che raggiunge il prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Di seguito i dettagli:

GoPro HERO10 Black - Action Camera impermeabile con LCD anteriore e schermi posteriori touch, Video Ultra HD 5.3K60, Foto da 23 MP, Streaming live 1080p, Webcam, Stabilizzazione, Nero (Black): 299 Euro (349,99 Euro)

Come dicevamo poco sopra, si tratta del prezzo più basso raggiunto dalla stessa action cam direttamente sulla piattaforma americana, che garantisce la consegna a stretto giro di orologio (già entro martedì se si effettua l'ordine in giornata odierna).

Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon a tasso zero ed interessi zero, mentre non è disponibile alcuna informazione sulla data di scadenza dell'offerta e come sempre consigliamo di completare l'ordine a stretto giro di orologio per poter godere dello sconto.