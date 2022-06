GoPro HERO10 in offerta su Amazon Italia: l'action camera per l'estate

Non sono disponibili unicamente prodotti Xiaomi e Apple in offerta su Amazon. Infatti, tra le varie promozioni attive in questo contesto, troviamo anche uno sconto sull'action camera GoPro HERO10.

Il prezzo a cui viene ora venduto il prodotto è pari a 429 euro. In precedenza, invece, stando a quanto si può leggere nella versione italiana del portale e-commerce, il costo dell'action camera ammontava a 529,99 euro. Lo sconto risulta dunque del 19%, ovvero si possono risparmiare 100,99 euro. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si passa per rivenditori.

Tra le caratteristiche di GoPro HERO10 troviamo un pannello LCD anteriore, così come l'impermeabilità. Non manca uno schermo touch anche posteriormente, mentre il sensore fotografico è da 23MP. Il dispositivo può fungere anche da webcam e consente di registrare video in Ultra HD 5.3K60 e streaming live in 1080p. Per maggiori dettagli, potete fare riferimento alla nostra recensione della GoPro HERO10.

Dando invece un'occhiata alle proposte su questo modello effettuate dagli altri principali store online, siamo venuti a conoscenza del fatto che Unieuro vende l'action cam coinvolta a 429,90 euro. Da MediaWorld, invece, il prodotto verrebbe proposto a 429 euro, ma al momento in cui scriviamo non risulta disponibile. Insomma, la promozione avviata da Amazon può risultare interessante anche in termini di disponibilità.