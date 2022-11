GoPro HERO11 Black Mini disponibile da oggi in Italia: l'action cam si fa davvero compatta

A fine ottobre sembrava che la GoPro HERO11 Black Mini fosse destinata al lancio in data 18 novembre 2022 ma, a quanto pare, il rilascio è avvenuto non così tanto in ritardo rispetto alla tabella di marcia originale. L’action cam compatta HERO11 Black Mini è da oggi disponibile in Italia sul sito ufficiale e presso i rivenditori selezionati.

Questa iterazione più piccola e leggera della fotocamera di punta del brand è pensata per gli atleti e gli amanti dell’avventura alla ricerca di un dispositivo più semplice da usare, oltre che più pratico da portare con sé o indossare durante le riprese. Grazie alle sue dimensioni contenute e alle doppie guide di montaggio integrate, Mini è la fotocamera ideale per le riprese in soggettiva e per un utilizzo più versatile che mai.

HERO11 Black Mini è dotata del nuovo sensore 8:7 progettato da GoPro, che offre la massima risoluzione, profondità di colore a 10 bit, livello di stabilizzazione e campo visivo mai proposti su una fotocamera HERO. Anche Mini è compatibile con la funzione Auto-Highlight, introdotta al lancio della HERO11 Black e già molto apprezzata per i suoi montaggi automatici di video immersivi.

Per chi ha un abbonamento a GoPro basterà collegare la HERO11 Black Mini per ricaricarla, e la fotocamera trasferirà i contenuti scattati nelle ultime ore sull’account cloud GoPro, dove verranno modificati in un video highlight che verrà inviato tramite l’app Quik.

Tra le tecnologie chiave troviamo HyperSmooth 5.0 con Blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato; registrazione di video fino a 5,3K60, 4K120 e 2,7K240; nuovo obiettivo digitale HyperView; Star trail, Light painting e acquisizione delle luci dei veicoli in movimento; TimeWarp 3.0 a 5,3K; Modalità Principiante e Professionista; e batteria Enduro integrata di serie.

HERO11 Black Mini è ora disponibile su GoPro.com a 349,98 euro per gli iscritti a GoPro e a 449,99 euro senza abbonamento.

Se invece siete interessati alla versione tradizionale, vi rimandiamo alla recensione di GoPro HERO 11 Black.