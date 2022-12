GoPro Hero11 Black in sconto del 22% su Amazon: risparmio di 80 Euro

In questo martedì di dicembre, Amazon propone uno sconto molto interessante su GoPro HERO11 Black, l'action cam impermeabile che può essere portata a casa ad un prezzo inferiore del 22% rispetto a quello di listino.

Di seguito i dettagli:

GoPro HERO11 Black - Action Cam Impermeabile con Video Ultra HD 5.3K60, Foto da 27 MP, sensore di Immagine da 1/1,9", Streaming Live, Webcam, stabilizzazione: 429 Euro (549 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita per domani 7 Dicembre 2022 per coloro che effettuano l'ordine entro 9 ore e 19 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo la notizia.

Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso raggiunto dallo stesso modello di action cam sulla piattaforma di Jeff Bezos.

Tramite la scheda prodotto è possibile anche aggiungere la protezione aggiuntiva per due anni da danni accidentali a 19,59 Euro e per tre anni a 27,89 Euro, semplicemente spuntando la casella dedicata.

Non è disponibile il pagamento in cinque o dodici rate mensili Amazon: l'unica opzione di dilazione del pagamento è rappresentata da Cofidis, che è disponibile fino al 31 Dicembre 2022 alle condizioni previste.

Si tratta senza dubbio di una promozione molto interessante sull'action cam, che rappresenta da svariati anni un'ottima opzione per i regali di Natale.