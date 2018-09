GoPro Hero7 disponibili dal 27 settembre: ecco i prezzi e le caratteristiche

Dopo i recenti rumor di cui vi avevamo parlato nelle news dei giorni scorsi, GoPro ha lanciato ufficialmente la serie Hero 7, composta da tre nuovi prodotti: Hero 7 Black, Hero 7 Silver e Hero 7 White. Scopriamo tutti i dettagli su caratteristiche e prezzi in Italia dopo il salto.

Hero 7 Black, Hero 7 Silver e Hero 7 White hanno saranno vendute rispettivamente a € 429.99, € 329.99 e € 219.99. Le nuove telecamere della serie GoPro Hero 7 saranno in vendita il 27 settembre.

Il modello di punta è sicuramente la GoPro Hero7 Black, che presenta un design a doppio schermo(uno anteriore e l'altro posteriore), un sensore da 12 megapixel che supporta la registrazione video 4K 60p e la registrazione in slow motion in 2.7K e 120p ed infine la modalità HDR automatica SuperPhoto. È inoltre certificata per resistere all'acqua, fino a 10 metri di profondità. E' possibile gestire le impostazioni della camera tramite il touch screen ed anche tramite controllo vocale. E' inoltre presente un sistema di stabilizzazione video, HyperSmooth, incorporato.

Sarà possibile inoltre utilizzare la GoPro per effettuare dirette video che potranno essere trasmesse automaticamente sulle piattaforme come Yingke, Huya e B in tempo reale.

Per quanto riguarda la GoPro Hero7 Silver, dispone di un sensore da 10 megapixel, è resistente all'acqua fino a 10 metri, supporta la registrazione video 4K 30FPS e la registrazione in slow motion a 1080P e 240FPS, supporta il controllo vocale, dispone di touchscreen, ma non è presente la funzione HyperSmooth per la stabilizzazione video. è inoltre assente la possibilità di trasmettere video in diretta.

la camera "entry-level", la GoPro Hero7 White, possiede un sensore da 10 megapixel, è impermeabilie fino ai 10 metri di profondità, registra fino a 1080P e 60FPS, e sebbene supporti il controllo vocale e la funzione touchscreen, sono assenti le funzioni GPS , WDR, HyperSmooth e video live.