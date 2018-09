GoPro Hero7 in arrivo in tre varianti: presentazione oggi alle 15?

Potrebbe mancare veramente poco all'annuncio ufficiale della nuova gamma di GoPro. Il countdown presente sul sito web ufficiale scade alle 15:00 di oggi e tutto lascia pensare che la società possa togliere il velo dalla nuova generazione di action-camera.

Come accade sempre in questi casi, sul web sono già trapelate le schede tecniche dei tre modelli di Hero7 che dovrebbero essere mostrate oggi: la Hero7 Black di fascia alta, la Hero7 Silver di fascia media e la entry-level Hero7 White.

La Hero7 Black dovrebbe essere l'action cam in grado di effettuare lo streaming in diretta dei filmati. Dotata di sensore da 12 megapixel in grado di registrare video in 4K a 60 fotogrammi al secondo, la telecamera dovrebbe anche includere la stabilizzazione dell'immagine digitale attraverso il sistema "HyeperSmooth" proprietario di GoPro, che secondo la società dovrebbe essere "simile ad un giunto cardanico" in termini di compensazione delle vibrazioni. Hero7 Black potrà scattare anche ad un bitrate massimo di 78 Mbps, registrare video in 2,7K a 120fps o a 1080p in super slow motion a 240fps. Confermato il supporto alle foto raw ed i comandi vocali. Novità interessante rappresentata dal fatto che Hero7 Black supporta un adattatore opzionale da utilizzare come microfono esterno per ottenere una resa audio migliore.

Hero7 Silver invece dovrebbe includere un sensore da 10 megapixel, per filmati in 4K a 30fps, 1440p a 60fps e 1080p a 60fps, ovviamente con la tecnologia di stabilizzazione tradizionale ed un bitrate massimo di 30 Mbps in 4K. Hero 7 White invece girerà video stabilizzati a 1080p e 60fps.

Con ogni probabilità Hero 7 Black dovrebbe essere l'unica dotata di batteria rimovibile, e chiaramente tutti i modelli saranno impermeabili fino ad una profondità di 10 metri. Confermata la presenza di un pannello touchscreen da due pollici, time-lapse, controlli vocali e modalità di acquisizione verticale per la condivisione dei contenuti su social media che non accettano il formato orizzontale.

Per i prezzi bisognerà attendere ancora qualche ora.