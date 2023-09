GoPro lancia HERO12 Black: registra video HDR 5.3K e 4K ed offre il doppio dell'autonomia

GoPro annuncia oggi la sua nuova HERO12 Black, la nuova action cam della gamma HERO che offre una serie di funzionalità molto interessanti ed un raddoppio dell’autonomia rispetto al modello precedente.

Disponibile ad un prezzo consigliato di 399,99 Dollari, come dicevamo prima offre il doppio dell’autonomia grazie ad un sistema di gestione dell’alimentazione riprogettato, ma può anche registrare video in HDR con risoluzione 5.3K/60Fps, 4K/120fps e 2.7K/240Fps. Inoltre, è presente anche il supporto per i dispositivi audio Bluetooth, incluse le AirPods, ed una stabilizzazione video HyperSmooth 6.0 migliorata.



GoPro ha anche tolto il velo dal Max Lens Mod 2.0, un accessorio che offre un campo visivo di 177 gradi con una risoluzione 4K e framerate di 60fps. Max Lens Mod 2.0 è in grado di acquisire foto e video con tre impostazioni: Max Wide, Max SuperView e il nuovissimo e iper-immersivo Max HyperView che sfrutta a pieno il sensore extra large 8:7. Max Lens Mod 2.0 è inoltre dotato di un vetro 2 volte più resistente ai graffi rispetto al suo predecessore, ed un rivestimento idrofobo durevole delle lenti che allontana le gocce d’acqua.



Il produttore ha anche osservato che GoPro HERO12 Black include controlli semplificati ed una nuova modalità di acquisizione verticale che cattura video con proporzioni 9:16 verticali mentre la fotocamera è montata orizzontalmente. Si tratta di una modalità perfetta per la condivisione diretta sui canali social dei contenuti.



Insieme a GoPro HERO12 Black arriva su desktop la nuova app Quik, che sarà disponibile per gli abbonati GoPro senza costi aggiuntivi ed offre agli utenti la stessa velocità e facilità d’uso dell’applicazione mobile, ma con più funzionalità che sfruttano a pieno la potenza di elaborazione e le dimensioni dello schermo di un computer desktop. Quik Desktop sarà disponibile per Mac dal 1° novembre e per Windows nell'estate 2024.



GoPro HERO12 Black è disponibile da oggi su GoPro.com al prezzo di 399,99 Dollari, insieme a Max Lens Mod 2.0 al prezzo di 99,99 Dollari, o 79,99 Dollari per gli abbonati GoPro. L’arrivo nei negozi è previsto dal 13 Settembre 2023.