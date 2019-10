GoPro presenta la Hero 8, la nuova action cam 'modulare' parte da 429,99 Euro

GoPro ha da poco svelato la nuova generazione della linea Hero di action cam, arrivata all'ottavo modello. Il produttore americano ha inoltre presentato la nuova Hero Max 360 da 499 Dollari, 100 in più rispetto ad Hero 8. Entrambe sono già disponibili in preordine e saranno in vendita alla fine del mese. Le novità sono davvero tante.

La Hero 8 a livello estetico è molto simile al modello dello scorso anno, ma non mancano le differenze. La prima è che non è più richiesta una custodia ad hoc per montarla su un treppiede o un altro accessorio, grazie al nuovo attacco integrato e pieghevole presente direttamente sulla parte bassa della fotocamera stessa.

La seconda novità, la più importante, è la natura "modulare" dell'action cam. Hero 8 arriva infatti con una serie di mod opzionali ed accessori che permettono di espandere la scheda tecnica e potenziarla. Ad esempio, è possibile inserire un display frontale, da usare durante i vlog, un microfono o una luce. E' chiaro che l'obiettivo della società americana è di fare breccia sugli influencer di Instagram e YouTuber, che potranno salvare e trasmettere in diretta video sui social network anche alla risoluzione di 1080p.



Le mod saranno disponibili per il preordine fino a Dicembre, e partiranno d 49,99 Dollari. A parte ciò, sono anche stati introdotti dei notevoli miglioramenti software. Hero 8 include la nuova generazione della tecnologia di stabilizzazione chiamata HyperSmooth 2.0, ed una nuova funzione per il time lapse chiamata TimeWarp. E' presente anche un'opzione battezzata "Live Burst" simile alle Live Photos, ma è stato migliorato anche l'audio e l'HDR.



Degna di nota anche la Media Mod, che fornisce alla videocamera un ingresso jack da 3.5mm, l'uscita HDMI, un microfono direzionale integrato e due attacchi hot shoe. A questa è possibile attaccare l'illuminatore impermeabile (Light Mod) da 200 lumen.



GoPro ha anche svelato di aver migliorato l'interfaccia utente della fotocamera, che la rende più accessibile e facile da usare.

La GoPro Max è una videocamera a 360 gradi che la società ha descritto come una "videocamera di vlogging di livello successivo", grazie a due obiettivi da 180 gradi l'uno, sei microfoni ed un display frontale. Gli utenti dopo aver registrato il filmato potranno selezionare quali parti del fotogramma includere e quindi esportare i filmati come clip normali.



GoPro Hero 8 è disponibile al prezzo di 429,99 Euro, mentre la GoPro Max parte da 529,99 Euro.