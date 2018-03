GoPro presenta la nuova Hero: entry level, costa solo 199 dollari

si prepara a far uscire sul mercato la sua nuova, videocamera low cost che condivide design e dimensioni con le sorellone più costose e dotate di un hardware più all'avanguardia.

Il CEO di GoPro, Nick Woodman, aveva già anticipato qualche mese fa l'arrivo di una nuova videocamera low-cost targata dalla compagnia. Ora è pronto ad annunciarne l'uscita sul mercato: la nuova piccola del catalogo di GoPro si chiamerà semplicemente Hero, senza nessuna desinenza, e sarà disponibile sin da oggi al prezzo di 199 dollari.

Le differenze con le sorellone più costose si attestano soprattutto dal lato delle performance: per la piccola Hero la risoluzione massima raggiungibile è 1440p, e non può registrare oltre i 60fps. Niente 4K e video in super slow motion quindi, che rimarranno un'esclusiva dei modelli più avanzati. Le foto invece verranno scattate a 10 megapixel, con una sola opzione disponibile per il burst shooting (10 frame al secondo) e per il time lapse (0.5 secondi per scatto).

Sul versante hardware, al contrario della sorella maggiore Hero 6 Black, la neonata Hero non monterà il nuovo processore GP1, ma verrà equipaggiata con il vecchio Ambarella.

Ma ora veniamo alle analogie: con gli altri modelli condivide lo schermo da due pollici, i controlli vocali, la stabilizzazione digitale dell'immagine ed è impermeabile all'acqua, oltre ad avere lo stesso design e le stesse dimensioni di tutte le altre cam.

E voi cosa ne pensate della nuova Hero? Sarà un flop come il drone Karma?