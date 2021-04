I gorilla non si battono il petto per mostrarsi, ma per un motivo che vi stupirà!

I gorilla sono famosi per battersi il petto con le mani, così da mostrare a tutti i loro simili la propria forza. Tuttavia, secondo una nuova ricerca, questo gesto potrebbe essere attuato anche per un altro motivo che è passato in secondo piano rispetto al primo.

In poche parole, il gorilla di montagna maschio attuerebbe questo gesto per mostrare in modo non verbale le sue dimensioni. Il rumore del "martellamento del petto" dei gorilla in alcuni casi può essere sentito anche a un chilometro di distanza, un richiamo davvero potente soprattutto per portare a sé le femmine della specie.

I ricercatori hanno dettagliato le loro scoperte sulla rivista Scientific Reports. Gli esperti hanno scoperto che le frequenze del battito del petto erano più basse nei gorilla di montagna maschi più grandi, mentre i maschi più piccoli avevano una frequenza di picco più alta. I suoni a bassa frequenza, infatti, viaggiano più lontano dei suoni ad alta frequenza, il che significa che i maschi più grandi possono essere ascoltati da più lontano.

Questo suono, a sua volta, è importante per maschi di dimensioni simili o più piccole, poiché possono utilizzare le informazioni per capire se vale la pena sfidare il concorrente. È probabile, inoltre, che anche le femmine raccolgano informazioni dai suoni del battito del petto che possono aiutarle a decidere se accoppiarsi, o meno, con il maschio.

"Il battito del petto del gorilla è uno di quei suoni iconici del regno animale, quindi è fantastico che siamo stati in grado di dimostrare che le dimensioni del corpo sono codificate in questi spettacoli", afferma Edward Wright, primo autore dello studio del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.