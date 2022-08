I gorilla dello zoo comunicano con un linguaggio mai visto con i guardiani umani

L'adattamento è una forma di intelligenza. I gorilla di uno zoo, ad esempio, hanno imparato a comunicare con una lingua esclusiva ai guardiani umani. Questo metodo di comunicazione, infatti, non viene utilizzato quando interagiscono tra loro.

In base a quanto riportato sulla rivista PLOS ONE, i ricercatori hanno ideato un esperimento per determinare questa capacità. Sei gorilla femmine e due maschi sono stati osservati in tre scenari sperimentali: il primo collocava le scimmie entro un metro da un guardiano dello zoo conosciuto; nel secondo era presente solo un secchio di cibo; mentre nel terzo un guardiano dello zoo reggeva il secchio delle pietanze.

"I gorilla vocalizzavano più spesso quando c'erano gli umani, con un segnale vocale utilizzato più frequentemente atipico della specie a metà strada tra uno starnuto e una tosse... che abbiamo chiamato 'suono che attira l'attenzione' o 'snough'", affermano gli addetti ai lavori. Questo richiamo, mai stato descritto in precedenza nel repertorio vocale della specie, è stato utilizzato da quattro degli otto gorilla (sapete che possono diventare dipendenti dagli smartphone?).

In totale ha rappresentato l'85% di tutte le vocalizzazioni osservate durante l'esperimento. Incredibilmente, dopo aver contattato anche gli altri membri di alcuni Zoo degli Stati Uniti, gli scienziati hanno scoperto che la stessa chiamata è utilizzata da 33 diversi gorilla ospitati in 11 diverse strutture.

I risultati potrebbero "indicare che i gorilla dello zoo abbiano adottato questo suono allo scopo di attirare l'attenzione degli umani." Questa non sarebbe la prima volta che un gorilla comunica con gli esseri umani... ed è già successo con l'incredibile storia di Koko.