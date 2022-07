Il gossip rischia di far male ad Elon Musk: Sergey Brin pronto a vendere le azioni Tesla?

Nonostante Elon Musk abbia smentito il rapporto del Wall Street Journal sulla presunta relazione con la moglie del cofondatore di Google, Serget Brin, il numero due del colosso dei motori di ricerca è pronto a vendicarsi ed a prendere le distanza dall’(ex?) amico.

Nella fattispecie, il Business Insider riporta che l’ex presidente di Alphabet avrebbe incaricato i suoi consulenti finanziari di vendere le sue azioni personali nelle società di Musk, e nella fattispecie da Tesla da cui potrebbe incassare oltre 100 milioni di Dollari dopo aver investito più di 500mila Dollari prima della sua IPO.

Il Journal non ha pubblicato molte informazioni sull’entità degli investimenti di Brin nelle compagnia del CEO sudafricano, e non è da escludere che abbia già dismesso qualche partecipazione. Tesla ed Alphabet ovviamente non hanno risposto ad una richiesta di commento a riguardo, mentre lo stesso Elon Musk tramite il suo account ufficiale Twitter ha respinto le affermazioni etichettando il rapporto come falso ed affermando che di recente è andato a cena con l’amico.

E’ innegabile che questo gossip potrebbe far male alle compagnia di Musk. Qualche giorno fa è emersa la notizia secondo cui Elon Musk avrebbe avuto due figli segreti con una dipendente, il che ha gettato non poco imbarazzo su molti.