Govee mette l'IA negli RGB: effetti ancora più fedeli per PC gaming

Nel 2022 abbiamo portato su queste pagine, con la recensione di Govee Flow Pro, un sistema di illuminazione ambientale RGB che grazie a una camera è in grado di sincronizzare i colori con ciò che si vede a schermo, un po' come accade con la tecnologia Ambilight di Philips.

In questi giorni, tuttavia, Govee ha provato ad alzare ulteriormente l'asticella dell'innovazione mettendo sul piatto un nuovo sistema basato sull'Intelligenza Artificiale.

Stiamo parlando di un sistema di illuminazione che si appoggia su un box di sincronizzazione con chip dedicato CogniGlow AI, che può analizzare, riconoscere e processare le immagini in-game per offrire, grazie al Deep Learning, un risultato preciso, fedele e in tempo reale.

Chiaramente per poterne valutare il potenziale sarà necessaria un'opportuna prova sul campo, ma le premesse sono a dir poco suggestive. Si parla anche della possibilità di ottenere particolari effetti di luce per specifici eventi in gioco, che possono essere a loro volta anch'essi riconosciuti dal box AI di Govee.

I risultati migliori potranno essere ottenuti sui giochi supportati, ma Govee promette effetti esaltanti anche in titoli che non lo sono e nella semplice riproduzione multimediale, aumentando il livello di immersività e la qualità di fruizione dei propri contenuti preferiti.

Il sistema promette un'accuratezza del 99% nella riproduzione dei colori e compatibilità con schermi fino a 1080p/240Hz. Il box supporta fino a 3 dispositivi HDMI.