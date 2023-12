Un governatore brasiliano vuole che Jeff Bezos paghi i diritti per l'uso del nome Amazon

Wilson Lima, Governatore dello Stato dell’Amazonas in Brasile, ha chiesto a Jeff Bezos di pagare le royalties per aver utilizzato il nome della foresta pluviale per la sua azienda Amazon. La dichiarazione, che è già diventata virale sul web, è stata rilasciata al notiziario brasiliano O Globo.

"Amazon usa il nome dello Stato dell’Amazonas. Quanto guadagniamo per questo? Vogliamo saperlo” ha affermato il politico, il quale ha spiegato che intende portare la questione al vertice sul clima COP28 che si terrà a Dubai.

Poco dopo l’intervista, Lima ha ribadito il messaggio anche su Instagram, con un video in cui si rivolge direttamente a Jeff Bezos ed Amazon: “consegnate milioni di prodotti e avete il più grande parco logistico del mondo. E io? Pulisco l'aria per l'intero pianeta e ho la biodiversità e la foresta pluviale più grande del mondo”. Il narratore del video invita anche Jeff Bezos a visitare la Foresta Amazzonica per vederla da vicino, dal momento che utilizza il suo nome pur non facendo guadagnare nulla allo stato.

Da Jeff Bezos non sono arrivate risposte, ma il tema della Foresta Pluviale Amazzonica è al centro del vertice COP28, dove il Brasile ha presentato un nuovo fondo da 205 milioni di Dollari per preservarla, anche alla luce dell’importante ruolo che riveste per il clima e la biodiversità. La foresta contiene il 10% delle specie animali conosciute al mondo ed il bioma amazzonico copre circa 2,5 milioni di miglia, con un territorio pari a circa nove volte quello del Texas. La deforestazione messa in campo negli ultimi 50 anni però ha provocato la perdita di quasi un quinto della foresta.

Ricordiamo che Jeff Bezos si è dimesso da CEO di Amazon nel 2021 dopo oltre 30 anni, ed ha lasciato il posto ad Andy Jessy, ex capo della divisione AWS.