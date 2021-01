GPS impazziti dal 1 Gennaio 2021: ecco cosa sta succedendo e come risolvere

Sono tanti gli utenti che dal 1 Gennaio 2021 stanno lamentando su smartwatch problemi con la localizzazione GPS. In particolare, il problema affliggerebbe i GPS a marchio Sony, che sono utilizzati in dispositivi indossabili anche di Garmun e Suunto.

Il problema, contrariamente a quanto ipotizzato da molti, non è legato ad un malfunzionamento hardware: il chip infatti funziona benissimo, ma è incappato in un problema a livello software, e nello specifico in un file.

Secondo quanto raccolto, infatti, si tratta di un problema scovato nel file che si occupa della memorizzazione delle così dette "effemeridi", ovvero le tabelle che includono alcuni valori calcolati direttamente dal chip.

Questo bug impedisce al GPS di funzionare correttamente, il che si traduce in posizioni sbagliate, un aspetto particolarmente fastidioso soprattutto per gli smartwatch o gli accessori utilizzati per tracciare i propri progressi con la corsa o attività all'aperto. Fortunatamente lo stesso non sembra accadere con smartwatch e navigatori satellitari, dove il funzionamento sembra essere regolare.

Garmin, nel frattempo, in risposta agli utenti che hanno chiesto delucidazioni ha fornito una soluzione momentanea: prima di partire con l'allenamento basta aspettare qualche istante affinchè il dispositivo si connetta al satellite corretto ed eviti di sfalsare la posizione.

Probabilmente però nelle prossime settimane dovrà essere rilasciato un aggiornamento software.

Ancora un altro problema per Garmin, quindi, dopo i disservizi della scorsa estate, sebbene questi non siano di responsabilità propria.