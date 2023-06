GPT-4 è arrivato troppo presto su Bing? OpenAI aveva avvisato Microsoft

Con una dichiarazione a sorpresa, a metà marzo Microsoft ha annunciato l'integrazione di GPT-4 su Bing AI, il suo Chatbot proprietario. Il rollout di GPT-4 per Bing AI è stato burrascoso, al punto che, secondo alcuni, esso avrebbe addirittura peggiorato l'IA del colosso di Redmond. Oggi, OpenAI conferma di aver avvisato anzitempo Microsoft del problema.

Stando a quanto riporta il Wall Street Journal, OpenAI avrebbe avvisato Microsoft a marzo delle implicazioni potenzialmente disastrose di un'implementazione troppo rapida di GPT-4 su Bing AI. Microsoft, lo ricordiamo, è stata la prima ad usare la nuova release del Large Language Model di OpenAI, persino prima della stessa startup di Sam Altman, che ha aggiornato ChatGPT a GPT-4 solo a fine marzo e, soprattutto, con un rilascio graduale solo per gli abbonati all'account "Premium" del Chatbot.

Secondo il WSJ, OpenAI avrebbe consigliato cautela a Microsoft, spiegando che un'implementazione di un'IA troppo "acerba" su Bing AI avrebbe portato inevitabilmente a risposte sbagliate, a scivoloni qualitativi e ad un peggioramento complessivo dell'esperienza utente. Esattamente ciò che si è verificato nei primi giorni dopo il rollout di GPT-4, prima che il training dell'IA fosse completato e che le sue risposte si facessero più affidabili.

Il report, inoltre, spiega che, dietro all'apparente collaborazione tra OpenAI e Microsoft, vi sarebbero in realtà "conflitti e confusione" tra le due aziende, che ne potrebbero mettere a rischio la partnership. Ovviamente, la questione è complicata dal fatto che Microsoft detiene attualmente il 49% delle azioni di OpenAI: anziché comprare la startup, infatti, il colosso di Redmond ha preferito acquisirne un'ampia minoranza, in modo da non sottoporsi nuovamente alle attenzioni indesiderate dell'antitrust internazionale (d'altro canto, con l'acquisizione di Activision da parte di Microsoft a rischio in molti Paesi è probabile che l'azienda fondata da Bill Gates abbia ora deciso di muoversi con circospezione).

Il WSJ spiega infine che l'accordo tra Microsoft e OpenAI fornisce alla prima un accesso privilegiato a GPT-4 e DALL-E 2, che così possono essere implementati anzitempo nei prodotti di Redmond (quali Bing AI e i vari Copilot di Windows, Office e Github). Tuttavia, quella tra le due aziende sarebbe una "relazione aperta": per esempio, OpenAI può collaborare con i rivali di Microsoft, ad eccezione dei motori di ricerca come Google.