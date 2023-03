GPT-4 può creare app e siti partendo da un disegno, e sviluppare videogiochi in 60 secondi

La nuova versione di ChatGPT continua ad essere inevitabilmente al centro delle discussioni e delle notizie del mondo tech. Nelle ultime ore su Twitter il popolare analista del mondo AI, Zain Kahn, ha pubblicato un interessante thread che fa il punto sulle nuove funzionalità introdotte da GPT-4.

Nel lungo post, che trovate integralmente in calce, vengono raccolti alcuni filmati e clip che mettono in mostra dieci nuove funzioni introdotte da OpenAI nel nuovo modello multimodale già disponibile per gli utenti.

Come mostriamo da Siqi Chen, GPT-4 è davvero incredibile e può creare delle web app in maniera istantanea, partendo da uno schizzo disegnato su un tovagliolo di carta. Una volta scattata la fotografia con lo smartphone, ed inviata a GPT-4, quest’ultimo è in grado di analizzarla e generare un codice sorgente in pochi secondi.

Ma non è tutto, perchè in un altro post Pietro Schirano mette in mostra come sia riuscito a ricreare Pong in meno di 60 secondi, al primo colpo. Nello screenshot si vede ChatGPT generare un codice sorgente che se poi incollato in un emulatore, genera l’iconico gioco.

Quest’oggi intanto è emersa la notizia che nonostante le potenzialità, GPT-4 non è stato in grado di auto replicarsi, ma per tutti i dettagli vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.