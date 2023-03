GPT-4 ha mostrato segni di razzismo, ma poi OpenAI ci ha messo una pezza

Poco dopo la notizia secondo cui ChatGPT avrebbe salvato la vita ad un cane, un rapporto pubblicato dall’Insider riferisce che l’ultimo modello multimodale di OpenAI, GPT-4, avrebbe mostrato segni di razzismo prima che gli sviluppatori c’abbiano messo una pezza.

Secondo quanto affermato, OpenAI avrebbe al suo interno una “Squadra Rossa”, una task force che testa gli usi negativi del chatbot, in modo da poter consentire agli sviluppatori di implementare misure di mitigazione per evitare che l’IA esca dai binari.

Tra i prompt ricevuti dal Red Team figuravano tool per creare bombe, ma anche discorsi d’odio ed istruzioni per acquistare armi senza licenza online. A questo punto i ricercatori hanno implementato delle restrizioni al chatbot, che in alcuni casi hanno fatto in modo che ChatGPT si rifiuti di rispondere a determinate domande.

La questione era finita anche al centro della lettera aperta pubblicata da Elon Musk ed altri esperti d’IA negli scorsi giorni, in cui veniva evidenziato che “GPT-4 può generare contenuti potenzialmente dannosi, come consigli sulla pianificazione di attacchi o incitamento all’odio. Può rappresentare vari pregiudizi della società e visioni del mondo che potrebbero non essere rappresentative delle intenzioni degli utenti o di valori ampiamente condivisi”. Nella stessa lettera il CEO di Twitter ha chiesto lo stop allo sviluppo dell'IA per almeno sei mesi.