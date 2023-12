GPT-4 Turbo arriva gratis su Microsoft Copilot e Bing Chat: partito il rollout

All'inizio di ottobre, un grande aggiornamento di Microsoft Copilot aveva implementato in beta la funzione Deep Speech e, soprattutto, il modello linguistico di GPT-4 Turbo. Ora, le stesse feature arrivano in versione stabile su Copilot e Bing Chat di Microsoft, permettendo a tutti gli utenti che lo desiderano di accedere a GPT-4 Turbo in modo completamente gratuito.

Quello di Microsoft è un bel regalo di Natale per gli utenti: nelle scorse ore, infatti, l'aggiornamento di Copilot con GPT-4 Turbo ha iniziato il suo rollout globale, mentre anche Bing Chat ha ricevuto (o meglio, sta ricevendo: prima di vedere la feature sul vostro PC potrebbe volerci un po') il Large Language Model di ultima generazione di OpenAI. Ovviamente, l'accesso a GPT-4 Turbo è gratuito: GPT-4 Turbo è stato annunciato durante il Developer Day di OpenAI e, al momento, è accessibile solo a pagamento tramite la web app di ChatGPT.

Accanto al nuovo modello linguistico, comunque, Microsoft ha pubblicato anche Code Interpreter, un altro aggiornamento minore per Copilot e per Bing Chat, che permette alle due IA del colosso di Redmond di riconoscere, analizzare e correggere con più facilità programmi e righe di codice. Con l'aggiornamento, in particolare, Copilot e Bing Chat dovrebbero essere in grado di effettuare correzioni più puntuali e di elaborare file di dimensioni maggiori.

Infine, anche i plugin di ChatGPT sono in arrivo su Copilot, dal momento che Microsoft li ha implementati con il nuovo aggiornamento. Come abbiamo già riportato, l'update è in fase di rollout, e non sembra esserci alcun modo per forzarlo: il consiglio è dunque quello di attendere e sperare di essere tra i fortunati che riceveranno GPT-4 Turbo su Copilot per primi.

Allo stesso modo, anche l'accesso a GPT-4 Turbo su Bing Chat dipende unicamente dalla vostra fortuna: benché Microsoft abbia già spiegato di voler potenziare la sua infrastruttura nel corso delle prossime settimane e di voler estendere il rollout della funzione, la sua app IA passa da un modello linguistico di ChatGPT all'altro a seconda della lunghezza delle "code" di utenti in attesa di ricevere una risposta dall'Intelligenza Artificiale.