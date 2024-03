GPT-5 in arrivo? OpenAI ci sta lavoro, sarà 'significativamente migliore' di GPT-4

Nonostante un clamoroso auto-leak da parte di OpenAI, che sembrava aver svelato per errore GPT-4.5 Turbo, pare che l'azienda di Sam Altman non rilascerà alcuna versione "intermedia" del suo Chatbot e passerà direttamente a GPT-5. Addirittura, l'IA di nuova generazione dovrebbe fare il suo debutto nel 2024!

Uno scoop di Business Insider rivela che OpenAI rilascerà presto GPT-5, il cui lancio dovrebbe essere fissato per la metà del 2024. Con ogni probabilità, ciò significa che OpenAI metterà da parte ogni piano per GPT-4.5 Turbo, o quantomeno che rinominerà l'IA direttamente come GPT-5: nulla di troppo strano, se consideriamo che diversi insider prevedevano un'uscita ufficiale di GPT-5 già per gli ultimi mesi del 2023.

Il report di Business Insider sarebbe anche corroborato dalle testimonianze di alcuni CEO dell'hi-tech (che ovviamente restano senza nome, nell'articolo), secondo i quali "GPT-5 è significativamente migliore rispetto a GPT-4". Vi ricordiamo che GPT-4 è stato lanciato da OpenAI nel mese di maggio dello scorso anno, perciò l'annuncio ufficiale di GPT-5 potrebbe avvenire nello stesso periodo dell'anno, tra fine primavera e inizio estate.

In ogni caso, la testata americana spiega anche che OpenAI sta ancora terminando il training dell'IA, mentre la fase dei controlli di sicurezza non sarebbe ancora iniziata. Quest'ultima sarebbe diventata un processo particolarmente lungo e meticoloso, soprattutto a causa dei recenti strafalcioni di Google Gemini e di ChatGPT nella rappresentazione delle minoranze etniche, degli eventi storici più controversi e delle donne.

Nonostante i test siano ancora in corso, però, pare che OpenAI abbia rilasciato delle demo di GPT-5 alle aziende partner, promettendo che la nuova Intelligenza Artificiale garantirà un livello senza precedenti di personalizzazione dei Chatbot realizzati con il LLM di ultima generazione. Per il momento, però, non è chiaro se le novità principali di GPT-5 si focalizzeranno solo sul comparto business o se riguarderanno anche il mondo consumer.

Su Cuffie Bluetooth, Auricolari Bluetooth 5.3 Wireless,5-7 h per tr è uno dei più venduti di oggi.